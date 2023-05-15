Окупантам приготуватися: що Великобританія передасть Україні найближчим часом

Нова допомога прийде в Україну у найближчі місяці

Великобританія надасть чергову військову допомогу Україні та передасть бойові безпілотники радіусом дії понад 200 кілометрів. Йдеться про сотні одиниць цієї техніки.

Про це сьогодні, 15 травня, повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на інформацію британського уряду. Таке рішення було анонсовано після прибуття президента України Володимира Зеленського з робочим візитом до Лондона.

Так, безпілотні літальні апарати прийдуть разом з іншою військовою допомогою, яку передасть нашій країні Великобританія. Це станеться вже у найближчі місяці.

Водночас The Guardian пише про те, що Україна отримає ще й сотні ракет для систем ППО.

"Сьогодні прем’єр-міністр підтвердить подальше надання Сполученим Королівством сотень ракет протиповітряної оборони та інших безпілотних літальних систем, зокрема сотень нових ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності з радіусом дії понад 200 км", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина передасть Україні найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. До нього входитимуть танки, гаубиці, бронетранспортери, безпілотники та інше.