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Системи ППО та багато чого ще: Німеччина передасть Україні найбільший в історії пакет військової допомоги — ЗМІ

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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IRIS-T-SLM Новина оновлена 13 травня 2023, 11:36
IRIS-T-SLM. Фото armyinform.com.ua

Україна отримає ще більше озброєння від Німеччини

У Німеччині підготували новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде озброєння на суму 2,7 мільярда євро. Нещодавно про новий пакет допомоги для ЗСУ повідомили і у США.

Як пише Spiegel з посиланням на урядові джерела, цей пакет допомоги буде найбільшим від Німеччини з початку повномасштабної війни в Україні.

Що отримає Україна у новому пакеті допомоги від Німеччини:

  • 20 бронетранспортерів Marder;
  • 30 танків Leopard 1;
  • 18 колісних гаубиць;
  • 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM;
  • 12 пускових установок IRIS-T-SLS;
  • сотні керованих ракет для вищезгаданої системи;
  • близько 200 розвідувальних безпілотників
  • близько 100 захищених бойових машин
  • понад 100 машин логістичної підтримки

Джерела в уряді Німеччини уточнили, що ціль цього пакету допомоги — зміцнити сухопутні війська, а також модернізувати протиповітряну оборону України.

Очікується, що про передачу нового пакету військової допомоги оголосять 14 травня в Аахені, куди очікується візит президента України Володимира Зеленського.

Раніше "Телеграф" писав, що Чехія передасть Україні радянські системи ППО.

Теги:
#Україна #Німеччина #Допомога #Озброєння