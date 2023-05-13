Системи ППО та багато чого ще: Німеччина передасть Україні найбільший в історії пакет військової допомоги — ЗМІ

Україна отримає ще більше озброєння від Німеччини

У Німеччині підготували новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде озброєння на суму 2,7 мільярда євро. Нещодавно про новий пакет допомоги для ЗСУ повідомили і у США.

Як пише Spiegel з посиланням на урядові джерела, цей пакет допомоги буде найбільшим від Німеччини з початку повномасштабної війни в Україні.

Що отримає Україна у новому пакеті допомоги від Німеччини:

20 бронетранспортерів Marder;

30 танків Leopard 1;

18 колісних гаубиць;

4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM;

12 пускових установок IRIS-T-SLS;

сотні керованих ракет для вищезгаданої системи;

близько 200 розвідувальних безпілотників

близько 100 захищених бойових машин

понад 100 машин логістичної підтримки

Джерела в уряді Німеччини уточнили, що ціль цього пакету допомоги — зміцнити сухопутні війська, а також модернізувати протиповітряну оборону України.

Очікується, що про передачу нового пакету військової допомоги оголосять 14 травня в Аахені, куди очікується візит президента України Володимира Зеленського.

Раніше "Телеграф" писав, що Чехія передасть Україні радянські системи ППО.