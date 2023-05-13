Системи ППО та багато чого ще: Німеччина передасть Україні найбільший в історії пакет військової допомоги — ЗМІ
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Україна отримає ще більше озброєння від Німеччини
У Німеччині підготували новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде озброєння на суму 2,7 мільярда євро. Нещодавно про новий пакет допомоги для ЗСУ повідомили і у США.
Як пише Spiegel з посиланням на урядові джерела, цей пакет допомоги буде найбільшим від Німеччини з початку повномасштабної війни в Україні.
Що отримає Україна у новому пакеті допомоги від Німеччини:
- 20 бронетранспортерів Marder;
- 30 танків Leopard 1;
- 18 колісних гаубиць;
- 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM;
- 12 пускових установок IRIS-T-SLS;
- сотні керованих ракет для вищезгаданої системи;
- близько 200 розвідувальних безпілотників
- близько 100 захищених бойових машин
- понад 100 машин логістичної підтримки
Джерела в уряді Німеччини уточнили, що ціль цього пакету допомоги — зміцнити сухопутні війська, а також модернізувати протиповітряну оборону України.
Очікується, що про передачу нового пакету військової допомоги оголосять 14 травня в Аахені, куди очікується візит президента України Володимира Зеленського.
Раніше "Телеграф" писав, що Чехія передасть Україні радянські системи ППО.