Новий пакет військової допомоги від США: що Україна отримає цього разу

Цього разу США хочуть посилити систему ППО України та допомогти артилеристам

Сполучені Штати Америки продовжують систематично підтримувати Україну у війні. І поки росія сяк-так відзначає 9 травня, наші союзники оголосили про новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє сайт Пентагону. Сума нового пакету військової допомоги становила 1,2 млрд доларів при тому, що зовсім недавно, а саме 3 травня, Америка вже передала Україні озброєння та боєприпасів на 300 млн доларів.

Так, згідно з повідомленням, новий пакет допомоги "завісить" на понад мільярд доларів та направлений на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах. Новий пакет військової допомоги включає в себе:

Додаткові засоби ППО та боєприпаси;

Обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет та радарів із системами ППО України;

Боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;

155-мм артилерійські снаряди;

Комерційні послуги супутникової зйомки;

Підтримка навчання та технічного обслуговування.

Що стосується систем ППО, то, як повідомлялося раніше, США можуть надати ЗРК HAWK, які здатні перехвачувати цілі на відстані до 40 км та на максимальній висоті до 18 км.

США не мають наміру припиняти підтримувати Україну в агресивній війні, яку розв'язав путін. Америка разом з іншими союзниками й надалі працюватиме над тим, що окупантів було повалено та вигнано з українських земель якнайшвидше.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — зазначили у Пентагоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримає бойові літаки від союзників, але є нюанс. Володимир Зеленський озвучив приблизні терміни та нагадав, що війна йде таким чином, що ЗСУ весь час мають щось доводити союзникам.