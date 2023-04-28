США передали Україні датчики для виявлення ядерних вибухів: до чого готуються

Якщо росія захоче застосувати ядерну зброю, то не залишиться непоміченою

Америка продовжує надавати військову допомогу Україні. На цей раз США передали датчики радіації для виявлення ядерних вибухів.

Про це повідомляє The New York Times. Це необхідно для того, щоб притягти росію до відповідальності у разі, якщо окупанти захочуть підірвати радіоактивну зброю на території України.

Перед цим було проведено Слухання у Палаті представників, після чого опубліковано докладні відомості щодо цих постачань. Видання припускає, що Вашингтон серйозно готується до найгірших наслідків вторгнення росіян до України.

З Україною на сьогоднішній день працюють кілька американських структур щодо розгортання радіаційних датчиків, навчання персоналу, моніторингу даних та попередження про смертельне випромінювання. Йдеться про групу підтримки ядерних аварій (NEST), тіньовий підрозділ експертів-атомників, кероване агентство безпеки.

Також NYT повідомляє, що мережа атомних датчиків буде розгорнута по всьому регіону і зможе "охарактеризувати розмір, місцезнаходження та наслідки будь-якого ядерного вибуху". Такі датчики позбавлять росію можливості застосувати в Україні будь-яку ядерну зброю та залишитись непоміченою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США вирішили відновити виробництво боєголовок до ядерного озброєння. Це стане відповіддю на ядерні погрози Кремля. Наголошується, що подібного не відбувалося з моменту розпаду СРСР.