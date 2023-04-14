"Ви не почули лукашенка": у Білорусі пішли ще далі в ядерних погрозах
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Білорусь розгляне розміщення стратегічної ядерної зброї
У Білорусі невдовзі можуть з’явитися майданчики для розміщення стратегічної ядерної зброї.
Як заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, слова якого наводять у прес-службі відомства, стратегічна ядерна зброя буде розміщена на майданчиках у тому разі, якщо "риторика Заходу і надалі залишиться агресивною".
"Тут створюється ажіотаж, але всі трохи не почули ще одну річ, яку сказав наш "президент": потрібно — ми матимемо і стратегічну ядерну зброю. На силу ми відповідатимемо лише силою. По-іншому на Заході не розуміють", — сказав Хренін.
Зазначимо, що наприкінці березня невизнаний президент РБ олександр лукашенко заявив, що москва має намір відправити його країні лише тактичну ядерну зброю, але в майбутньому може йтися й про стратегічну.
Раніше ми писали про те, як світ реагує на ядерний шантаж президента рф володимира путіна. Також ми повідомляли, що Україна може посилити мобілізацію через ядерну зброю у Білорусі.