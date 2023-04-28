США передали Украине датчики для обнаружения ядерных взрывов: к чему готовятся

Если россия захочет применить ядерное оружие, то не останется незамеченной

Америка продолжает оказывать военную помощь Украине. На этот раз США передали датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов.

Об этом сообщает The New York Times. Это необходимо для того, чтобы привлечь россию к ответственности в случае, если оккупанты захотят взорвать радиоактивное оружие на территории Украины.

Перед этим были проведены Слушания в Палате представителей, после чего опубликованы подробные сведения касательно этих поставок. Издание предполагает, что Вашингтон всерьез готовится к наихудшим последствиям вторжения россиян в Украину.

С Украиной на сегодняшний день работают несколько американских структур по вопросу развертывания радиационных датчиков, обучения персонала, мониторинга данных и предупреждения о смертельном излучении. Речь идет о группе поддержки ядерных аварий (NEST), теневом подразделении экспертов-атомщиков, управляемом агентстве безопасности.

Также NYT сообщает, что сеть атомных датчиков будет развернута по всему региону и сможет "охарактеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва". Такие датчики лишат россию возможности применить в Украине любое ядерное оружие и остаться незамеченной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США решили возобновить производство боеголовок к ядерному вооружению. Это станет ответом на ядерные угрозы Кремля. Отмечается, что подобного не происходило с момента распада СССР.