Зеленский в Лондоне договаривается о безопасности: Ермак назвал три главных вопроса

Великобритания сделала несколько серьезных шагов на встречу Украине в вопросе обороны и безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой находится с рабочим визитом в Великобритании. Он уже встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Также он назвал три основных вопроса, которые украинский президент намерен обсудить в Лондоне.

Глава Украины прибыл в Великобритнаию, чтобы укрепить оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию. Что касается первого пункта, то премьер-министр Риши Сунак продемонстрировал несколько серьезных шагов: будущее обучение украинских пилотов на западных истребителях, предоставление Украине вооружений, ударных БПЛА.

Андрей Ермак также добавил, что для украинской дипломатии в приоритете вопрос безопасности, у которого есть несколько составляющих:

преимущество на суше, которое позволит вернуть наши территории;

доминирование в небе, что лишит врага возможностей использовать авиацию и наносить ущерб ударами с воздуха;

четкие гарантии безопасности и вступление в НАТО.

"Над всем этим сейчас работаем. И успех возможен только благодаря упорной и конструктивной дипломатической работе. Сильная армия и Альянс – других вариантов нет", — подчеркнул глава ОП, добавив, что это далеко не последние пакеты безопасности, которые союзники выделяют Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский накануне посетил Париж, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Во время переговоров двух президентов речь шла о военной помощи Франции, ее участии в "коалиции истребителей" и вступлении Украины в НАТО. А за день до этого Зеленский побывал в Германии, где провел переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.