Без шансов для российской ПВО: эксперт сравнил ракеты Storm Shadow со снарядами для HIMARS

Эксперт рассказал о преимуществах ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от британских партнеров, не имеет аналогов среди вооружения, имеющегося на данный момент у ВСУ. Их плюс в том, что они могут "работать" вне зоны видимости российских систем ПВО.

Такую точку зрения в интервью "Обозревателю" выразил военный эксперт Владислав Селезнев.

Специалист провел аналогию между ракетами для РСЗО HIMARS и ракетами Storm Shadow. Если первые могут поражать цели врага на дистанции в 80 километров, то вторые бьют на расстояние в 250 километров. Также у ракет огромная разница в габаритах и, соответственно, в мощности. Снаряды для HIMARS весят 90 килограммов, а ракеты Storm Shadow — 450 килограммов.

Селезнев уверен, что благодаря таким ракетам анонсированное контрнаступление ВСУ станет более эффективным.

"Некоторые специалисты утверждают, что точность поражения вражеских объектов этими ракетами составляет 95-97%. Такие ракеты будут использоваться украинской армией для уничтожения вражеской инфраструктуры, вражеских объектов в глубине его обороны", — сказал он.

Эксперт добавил, что ракеты Storm Shadow являются очень стойкими к средствам радиоэлектронной борьбы врага.

"Плюс они летят к цели на очень низких высотах – до 50 метров. А это значит, что российской системе ПВО и ПРО крайне сложно уничтожать такой тип ракет", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, как в россии отреагировали на поставку дальнобойных ракет Украине.