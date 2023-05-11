У путина возбудились из-за поставок Украине ракет большой дальности: чем угрожают

В россии напряглись из-за получения Украиной ракет дальнего радиуса действия и привычно разразились угрозами

Как только стало известно, что Великобритания уже передала на вооружение ВСУ несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые должны помочь украинской армии в предстоящем контрнаступлении, как в кремле уже начали угрожать "адекватным ответом".

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков ожидаемо заявил, что москва негативно относится к поставкам Украине Великобританией ракет дальнего радиуса действия.

"Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", — заявил он.

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно она запускается с воздуха и способна поражать цели на расстоянии более 250 км. Эта ракета представляет собой "оружие глубокого удара", способное "работать днем и ночью, а также в любую погоду". Storm Shadow оснащена усовершенствованной навигационной системой, которая обеспечивает точность попадания. Ракета поднимается на большую высоту, что дает ей возможность избежать обнаружения вражеским ПВО.

Ракеты Storm Shadows можно устанавливать на украинские реактивные самолеты советского производства и получить возможность достичь Крыма и захваченных территорий на востоке страны. Вместе с тем, известно, что Украина пообещала использовать полученные ракеты дальнего действия только на своих территориях, а не на территории россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получит в новом пакете помощи от США на сумму 1,2 млрд долларов.