Попали по торговому центру: ночью россияне ударили по Николаеву "Калибрами" (фото последствий)
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Россияне использовали две ракеты "Калибр", чтобы повредить "военные цели" — автосалон и торговый центр
16 мая российские оккупанты нанесли очередной массированный воздушный удар по Украине, а поздно вечером во вторник, они обстреляли гражданскую инфраструктуру города Николаев ракетами "Калибр".
Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.
"По уточненной информации в минувшие сутки противник нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами с С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами "Калибр" — по гражданской инфраструктуре Николаева", — сказано в сообщении.
Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, в ходе вражеского обстрела пострадала женщина — у нее осколочное ранение, на место вызвали "скорую помощь".
Кроме того, Виталий Ким показал очередную "военную цель" россиян — судя по фото, удар пришелся по супермаркету, либо заправке, это точно не военный объект. также взрывной волной повреждены частные дома и магазины.
По данным ГУ ГСЧС области, ракетами частично разрушен автосалон и торговый центр, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Как ранее рассказывал "Телеграф", 13 мая российская армия ударила по Николаеву дронами "Shahed-136/131". Повреждения получила пятиэтажка, а на предприятии ударом была разрушена двухэтажка. Возникли пожары. Пострадали три человека.