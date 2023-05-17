Попали по торговому центру: ночью россияне ударили по Николаеву "Калибрами" (фото последствий)

Россияне использовали две ракеты "Калибр", чтобы повредить "военные цели" — автосалон и торговый центр

16 мая российские оккупанты нанесли очередной массированный воздушный удар по Украине, а поздно вечером во вторник, они обстреляли гражданскую инфраструктуру города Николаев ракетами "Калибр".

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.

"По уточненной информации в минувшие сутки противник нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами с С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами "Калибр" — по гражданской инфраструктуре Николаева", — сказано в сообщении.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, в ходе вражеского обстрела пострадала женщина — у нее осколочное ранение, на место вызвали "скорую помощь".

Кроме того, Виталий Ким показал очередную "военную цель" россиян — судя по фото, удар пришелся по супермаркету, либо заправке, это точно не военный объект. также взрывной волной повреждены частные дома и магазины.

По данным ГУ ГСЧС области, ракетами частично разрушен автосалон и торговый центр, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

На месте работали 64 спасателя

Пострадали гражданские объекты

Здания получили повреждения

Поврежден также автомобиль

Очередная "военная" цель россиян

Как ранее рассказывал "Телеграф", 13 мая российская армия ударила по Николаеву дронами "Shahed-136/131". Повреждения получила пятиэтажка, а на предприятии ударом была разрушена двухэтажка. Возникли пожары. Пострадали три человека.