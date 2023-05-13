Есть пострадавшие: появились фото и видео последствий атак на Николаев и Хмельницкий

Пострадавшим оказали помощь

Российские кафиры утром нанесли удар по Украине беспилотниками. В Николаеве и Хмельницкой области зафиксированы попадания в предприятия. В Хмельницком это критическая инфраструктура в районе.

По Николаеву враг ударил в 01:23 ночи, предварительно дронами "Shahed-136/131", сообщил глава ОВА Виталий Ким. Повреждена пятиэтажка, а на предприятии ударом разрушена двухэтажка. Возникли пожары. Пострадали три человека.

ГСЧС Николаевской области сообщает о возгорании квартиры на четвертом этаже пятиэтажки. Также в этом здании горело и другое помещение. Три человека получили неотложную помощь.

Тушат пожар в пятиэтажке

Пылает квартира

На предприятии площадь пожара составила 80 кв. метров. По сообщению воздушного командования "Юг", один вражеский дрон сбили в области.

Разрушено здание на предприятии

Последствия вражеской атаки

В Хмельницкой области объект по которому попали находится за пределами областного центра. В Хмельницком выбило стекла и стекло взрывной волной. Заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате обстрелов травмированы пять человек.

Выбитое стекло

Вынесло оконное стекло

Видео самого удара по критической инфраструктуре тоже уже появилось в сети. Власти Хмельницкого предупреждали о возможных звуках взрывов уже после отбоя воздушной тревоги.

Кроме ударов по Николаеву и Хмельницкому, дроны атаковали и столицу. Все они были уничтожены силами ПВО. О разрушениях и травмированных не сообщают, рассказал глава КМВА Сергей Попко.

Как рассказывал "Телеграф", представитель ГСЧС столицы ранее сообщал о попадании сбитого дрона в жилой дом, не конкретизируя были ли качество последствия. Отметим, что из-за удара по Хмельницкому с задержками следуют пять поездов "Укрзалізниці".