Оккупанты ударили по критической инфраструктуре: последствия утренних взрывов в Украине

Из-за действий окупантов задерживается 5 поездов

Российские оккупанты ночью и утром атаковали Украину дронами. Сообщалось о взрывах в нескольких областях, однако часть из них была работа сил противовоздушной обороны.

Утренние взрывы прогремели в Хмельницком. Это подтверждают местные власти. Мэр города Александр Семчишин отмечает, что даже после отбоя воздушной тревоги взрывы могут продолжаться.

Хмельницкая ОВА сообщает о попадании по критической инфраструктуре. Объект находится вне населенных пунктов, указано в сообщении. Место попадания на территории Хмельницкого района. Симчишин сообщил, что в результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Число пострадавших уточняется. Из-за прилета задерживается часть поездов, курсирующих через Хмельницкий.

Поезда, задерживаемые из-за взрывов в Хмельницком

Львовщина также слышала звуки взрывов, однако в области все спокойно — сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что в регионе была "угроза атаки вражескими дронами-камикадзе". Звуки взрывов, которые слышали во Львовской области, он объяснил эхом работы сил ПВО в другой области.

В Киевской области сообщается о падении БпЛА. Его, вероятно, сбили — в результате падения пострадал жилой дом. Об этом рассказал спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные продолжают контратаковать на Бахмутском направлении. Некоторые россияне уже считают это началом контрнаступления.