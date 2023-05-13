Укр

Оккупанты ударили по критической инфраструктуре: последствия утренних взрывов в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Дроны зашли в воздушное пространство Украины Новость обновлена 13 мая 2023, 09:06
Дроны зашли в воздушное пространство Украины

Из-за действий окупантов задерживается 5 поездов

Российские оккупанты ночью и утром атаковали Украину дронами. Сообщалось о взрывах в нескольких областях, однако часть из них была работа сил противовоздушной обороны.

Утренние взрывы прогремели в Хмельницком. Это подтверждают местные власти. Мэр города Александр Семчишин отмечает, что даже после отбоя воздушной тревоги взрывы могут продолжаться.

Хмельницкая ОВА сообщает о попадании по критической инфраструктуре. Объект находится вне населенных пунктов, указано в сообщении. Место попадания на территории Хмельницкого района. Симчишин сообщил, что в результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Число пострадавших уточняется. Из-за прилета задерживается часть поездов, курсирующих через Хмельницкий.

Поезда, задерживаемые из-за взрывов в Хмельницком
Поезда, задерживаемые из-за взрывов в Хмельницком

Львовщина также слышала звуки взрывов, однако в области все спокойно — сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что в регионе была "угроза атаки вражескими дронами-камикадзе". Звуки взрывов, которые слышали во Львовской области, он объяснил эхом работы сил ПВО в другой области.

В Киевской области сообщается о падении БпЛА. Его, вероятно, сбили — в результате падения пострадал жилой дом. Об этом рассказал спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные продолжают контратаковать на Бахмутском направлении. Некоторые россияне уже считают это началом контрнаступления.

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#Хмельницкий #Взрывы