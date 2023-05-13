Враг атаковал Украину: взрывы прогремели в нескольких областях (фото)

Подтверждены взрывы в Николаеве и Хмельницком

Утром часть Украины накрыло воздушной тревогой. В некоторых областях раздались взрывы также и ночью. Сообщается звук взрыва во Львовской, Хмельницкой и Николаевской областях, а также в Киеве.

По данным КиевОГА, во время тревоги была угроза враждебных беспилотников. Киевляне могли слышать звуки работы сил ПВО. Воздушная тревога раздавалась с 1:15 ночи и в Николаеве. В городе слышали взрыв, на одном из предприятий начался пожар.

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, рядом с местом взрыва пострадали жилые дома. В пятиэтажке выбило почти все окна, пожары загорелись в трех квартирах. Есть повреждения в учебном заведении рядом. Сообщается о трех пострадавших.

На западе Украины на 6 утра тревога продолжается. Взрывы слышали во Львове и Хмельницком. В Хмельницком насчитали около пяти взрывов. Взрывы подтвердили у ОВА Хмельнитчины. В результате у людей по меньшей мере выбило окна. Также сообщается о столбе дыма.

Следствие взрыва в Хмельницком

Дым над Хмельницком

Во Львовской области работают силы противовоздушной обороны, а также авиация. Представитель ОО "Варта" Игорь Зинкевич сообщил, что это связано с шахидами в воздушном пространстве Украины. "По состоянию на 6:15 13.05.2023 во Львовской области относительно спокойно", — пишет он, призывая не распространять слухи. О покое в области пишет и глава ОВА Максим Козицкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве в Запорожье. В офисе волонтера сдетонировал трофей, привезенный из зоны военных действий.