В Запорожье волонтер пострадал из-за взрыва снаряда прямо в офисе (фото)

Украинцев просят финансово помочь волонтеру, так как лечение дорогое и долгое

В Запорожье произошел несчастный случай в офисе одной из общественных организаций. Взорвался "совершенно безопасный трофей", ранив одного человека — волонтера и местного активиста Виталия Беседина.

Об этом рассказала руководитель ОО "Дело Общин Запорожья" Олеся Есина. По ее словам, пострадавший волонтер сейчас в больнице, ему проводят сложную операцию.

Волонтерам часто дарят трофеи с передовой, перед этим лишая их опасных составляющих. Однако в этот раз такой "безопасный трофей" взорвался. Как позже объяснили пиротехники, в помещении общественной организации хранился кассетный снаряд, вместо обещанной обработанной запчасти.

Во время взрыва в офисе находился Виталий Беседин. У него осколочное ранение тела, перелом левой конечности и потеря крови. Волонтеру сейчас проводят операцию, а после его ожидает сложный и долгий курс реабилитации, на который понадобятся не малые средства. На фото также видны разрушения в самом офисе ОО. Стены посечены осколками, в некоторых местах они посыпались.

"Виталик всегда всем помогает, чем может! Потому вся наша команда просит вас помочь теперь ему! Мы открыли банку для сбора средств. Номер карты банки 5375 4112 0596 1449. Виновный есть, и он будет наказан", — написала Олеся Есина.

Виталий Беседин

Последствия взрыва снаряда в офисе ОО в Запорожье

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Милане прогремел мощный взрыв. Вероятно, мог взорваться фургон с кислородными баллонами. Огонь охватил четыре автомобиля, припаркованных на улице, ближайшую аптеку и квартиры в соседнем доме.