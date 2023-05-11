В центре Милана прогремел мощный взрыв, над городом дым: фото и подробности

По предварительным данным, пострадало четыре человека

Огромный пожар после взрыва вспыхнул в Милане. На опубликованных снимках видно несколько горящих автомобилей и дым, заполнивший улицы города.

Об этом пишет Sky TG24.

Так, сегодня утром, 11 мая, в миланском районе Порта Романа произошел крупный пожар. По информации итальянских СМИ, мог взорваться фургон с кислородными баллонами.

"Возможно, он (пожар — Ред.) начался из-за смены газовых баллонов", — говорится в материале.

И пока информация еще официально не подтверждена уже известно, что огонь также охватил четыре автомобиля, припаркованных на улице, ближайшую аптеку и квартиры в соседнем доме. На месте есть машины скорой помощи и пожарные.

Из-за инцидента правоохранители провели эвакуацию людей из одного из учебных заведений, которое находилось поблизости. Данных о пострадавших пока не поступало.

Издание Сorriere приводит слова очевидцев: "все могло начаться с фургона с кислородными баллонами, вероятно, предназначенными для близлежащего итальянского ауксологического института. Некоторые прохожие видели, как загорелся один из цилиндров, а затем произошел очень сильный взрыв"

Также появились первые данные о пострадавших. На данный момент известно о как минимум четверых раненых.

Официальную позицию уже высказали и власти. Так, по предварительным данным, полученными пожарными и карабинерами, взрыв мог быть вызван технической проблемой фургона.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Иерусалиме неизвестный направил свой автомобиль в толпу людей.

Также мы сообщали, что в Израиле раздался ряд взрывов из-за атаки ракетами.