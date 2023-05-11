У центрі Мілана прогримів потужний вибух, над містом дим: фото та подробиці

За попередніми даними, постраждало четверо людей

Величезна пожежа після вибуху спалахнула у Мілані. На опублікованих знімках видно кілька палаючих автомобілів та дим, що заповнив вулиці міста.

Про це пише Sky TG24.

Так, сьогодні вранці, 11 травня, у міланському районі Порта Романа сталася велика пожежа. За інформацією італійських ЗМІ, міг вибухнути фургон із кисневими балонами.

"Можливо, вона (пожежа — Ред.) почалася через зміну газових балонів", — йдеться в матеріалі.

І поки інформація ще офіційно не підтверджена вже відомо, що вогонь також охопив чотири автомобілі, припарковані на вулиці, найближчу аптеку та квартири у сусідньому будинку. На місці є машини швидкої допомоги та пожежні.

Через інцидент правоохоронці провели евакуацію людей із одного з навчальних закладів, що знаходився поблизу. Даних про постраждалих наразі не надходило.

Видання Сorriere наводить слова очевидців: "все могло початися з фургону з кисневими балонами, ймовірно, призначеними для прилеглого італійського ауксологічного інституту. Деякі перехожі бачили, як спалахнув один із циліндрів, а потім стався дуже сильний вибух"

Також з’явилися перші дані щодо постраждалих. На даний момент відомо про щонайменше чотирьох поранених.

Офіційну позицію вже висловила і влада. Так, за попередніми даними, отриманими пожежниками та карабінерами, вибух міг бути викликаний технічною проблемою фургону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Єрусалимі невідомий направив свій автомобіль у натовп людей.

Також ми повідомляли, що в Ізраїлі пролунала низка вибухів через атаку ракетами.