Куди ж без України: у росії заявили, що затримали причетного до замаху на Прилєпіна

Пропагандистські ЗМІ не визначилися, чи був Прилєпін підірваний на саморобному вибуховому пристрої чи протитанковій міні

У Росії заявили, що затримали виконавця замаху на відомого пропагандиста Захара Прилєпіна. Не дивно, що ним виявився нібито "уродженець України".

Як повідомляють російські ЗМІ, чоловік був раніше судимий у справі про розбій за змовою групи осіб.

Повідомляється, що тридцятирічного чоловіка затримали у селищі Піонерський Нижегородської області, а його спільників розшукують у Підмосков’ї.

Крім того, повідомляється, що в Підмосков’ї було знайдено квартиру, де було зібрано саморобний вибуховий пристрій, на якому підірвали машину Прилєпіна.

Разом з тим інші ЗМІ повідомили, що чоловік уже зізнався в тому, що нібито працював на українські спецслужби та раніше за гроші нібито зливав їм потрібну інформацію.

Також там зазначають, що саме він вів спостереження за Прилєпіним, а також закопав протитанкові міни на шляху прямування машини пропагандиста.

Підозрюваний у замаху на Прилєпіна

Як повідомлялося раніше, автомобіль Audi Q7 Прилєпіна вибухнув вранці 6 травня. У машині, крім нього, був водій, який загинув на місці. Щодо пропагандиста, то відомо, що він отримав травми ніг і перебуває у тяжкому стані. Відповідальність за вчинене взяла на себе організація "Атеш", яка діє на окупованих територіях України.