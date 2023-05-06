Куда же без Украины: в россии заявили, что задержали причастного к покушению на Прилепина

Пропагандистские СМИ не определились, был ли Прилепин взорван на самодельном взрывном устройстве или на противотанковой мине

В россии заявили, что задержали исполнителя покушения на известного пропагандиста Захара Прилепина. Не удивительно, что им оказался якобы "уроженец Украины".

Как передают российские СМИ, мужчина был ранее судим по делу о разбое по сговору группы лиц.

Сообщается, что тридцатилетнего мужчину задержали в поселке Пионерский Нижегородской области, а его сообщников разыскивают в Подмосковье.

Кроме того сообщается, что в Подмосковье была найдена квартира, где было собрано самодельное взрывное устройство, на котором подорвали машину Прилепина.

Вместе с тем, другие СМИ сообщили, что мужчина уже сознался в том, что якобы работал на украинские спецслужбы и ранее за деньги сливал им нужную информацию.

Также там отмечают, что именно он вел наблюдение за Прилепиным, а также закопал противотанковые мины на пути следования машины пропагандиста.

Подозреваемый в покушении на Прилепина

Как сообщалось ранее, автомобиль Audi Q7 Прилепина взорвался утром 6 мая. В машине кроме него находился водитель, который погиб на месте. Что касается пропагандиста, то известно, что он получил травмы ног и находится в тяжелом состоянии. Ответственность за совершенное взяла на себя организация "Атеш", которая действует на оккупированных территориях Украины.