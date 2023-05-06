"Убивал людей в больших количествах": кто такой подорванный писатель-пропагандист Прилепин

Известный русский писатель-пропагандист совершал ужасные вещи

Сегодня неподалеку от Нижнего Новгорода в россии взорвали автомобиль с Захаром Прилепиным внутри – это известный писатель, экс-депутат госдумы рф, пропагандист, а также экс-заместитель подразделения боевиков так называемой "ДНР". Водитель машины погиб мгновенно, а Прилепин получил серьезные ранения – у него травмированные ноги. А по другим непроверенным данным, части ног вообще не осталось.

В соцсетях начинают вспоминать, кто таков был Захар Прилепин. В частности, о его террористической деятельности. К примеру, Telegram-канал "Perepichka News" опубликовал вырезанные фрагменты его интервью, где пропагандист рассказывает, что он убил много людей.

"Я руководил боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Все, что мы делали — это полный, галимый беспредел. Эти люди умерли, они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много", — рассказывал. Прилепина. На вопрос журналиста, появляются ли покойники ему во снах, он категорически возразил. А в комментарии журналистке Ксении Собчак подчеркнул, что ничего не чувствует при этом:

"Я, как человек, бывший на трех войнах, конечно я убивал людей. Ничего я при этом не чувствовал, это такая работа, как и любая другая. Кто-то их лечит, кто-то их убивает", — говорит пропагандист в интервью журналистке Ксении Собчак.

Кто он такой

Захар Прилепин сейчас известен как популярный русский писатель. Родился в России, учился на филолога и параллельно служил в ОМОНе. Участвовал в русско-чеченских войнах. Писал пропагандистские романы об истории России и участвовал в ее политической жизни. Является национал-большевиком. В 2014 году Захар Прилепин лично участвовал в войне на востоке

Украины. По 2018 год был советником так называемого "председателя ДНР", Александра Захарченко. Агитировал жителей россии ехать воевать на Донбасс. Также с октября 2016 года – член Общественного совета при Министерстве культуры российской федерации. В 2017 году СБУ открыла по нему уголовное производство за пособничество и финансирование терроризма.

В том же 2017 году стал "Писателем года в россии", разделив первое место с Борисом Акуниным и Дарьей Донцовой. В сентябре 2021 года стал депутатом Госдумы рф от партии "Справедливая Россия — за правду".

Заметим, что в СМИ были опубликованы подробности происшествия и первые кадры с места взрыва. Там образовалась большая воронка. Ответственность за совершенное взяла на себя организация "Атеш". Напомним, под Новой Каховкой на мине взорвался известный активист партии "справедливая россия – за правду" Сергей Тветинский. В результате полученных травм пропагандист скончался.