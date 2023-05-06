"Убивав людей у великих кількостях": хто такий підірваний письменник-пропагандист Прилєпін

Відомий російський письменник-пропагандист коїв жахливі речі

Сьогодні неподалік Нижнього Новгорода у росії підірвали автомобіль з Захаром Прилєпіним всередині — це відомий письменник, ексдепутат держдуми рф, пропагандист, а також ексзаступник підрозділу бойовиків так званої ДНР. Водій машини загинув миттєво, а Прилєпін отримав серйозні поранення — у нього травмовані ноги. А за іншими неперевіреними даними, частини ніг взагалі не лишилося.

У соцмережах починають згадувати, хто такий був Захар Прилєпін. Зокрема про його терористичну діяльність. До прикладу, Telegram-канал "Perepichka News" опублікував вирізані фрагменти його інтерв’ю, де пропагандист розповідає, що він убив багато людей:

"Я керував бойовим підрозділом, який убивав людей у ​​великих кількостях. Все, що ми робили — це повний, галімий безпрєдєл. Ці люди померли, вони поховані. Вони лежать у землі. Вони просто вбиті. І їх багато", — розповідав Прилєпін. На питання журналіста, чи з’являються покійники йому в снах, він категорично заперечив. А в коментарі журналістці Ксенії Собчак наголосив, що нічого не відчуває при цьому:

"Я, як людина, що була на трьох війнах, звісно я вбивав людей. Нічого я при цьому не відчував, це така робота, як і будь-яка інша. Хтось їх лікує, хтось їх вбиває", — говорить пропагандист в інтерв’ю журналістці Ксенії Собчак.

Хто він такий

Захар Прилєпін зараз відомий, як популярний російський письменник. Народився в росії, вчився на філолога та паралельно служив в ОМОНі. Брав участь у російсько-чеченських війнах. Писав пропагандистські романи про історію росії та брав участь у її політичному житті. Є націонал-більшовиком. У 2014 році Захар Прилєпін особисто брав участь у війні на сході

України. По 2018 рік був радником так званого "голови ДНР", Олександра Захарченка. Агітував мешканців рф їхати воювати на Донбас. Також з жовтня 2016 року — член Громадської ради при Міністерстві культури Російської Федерації. У 2017 році СБУ відкрила щодо нього кримінальне провадження за пособництво та фінансування тероризму.

У тому ж таки 2017 році став "Письменником року в росії", розділивши перше місце з Борисом Акуніним і Дариною Донцовою. У вересні 2021 року став депутатом Держдуми рф від партії "Справедлива ​​росія — за правду".

Зауважимо, що в ЗМІ опублікували подробиці події та перші кадри з місця вибуху. Там утворилася чимала вирва. Відповідальність за скоєне взяла на себе організація "Атеш". Нагадаємо, під Новою Каховкою на міні підірвався відомий активіст партії "справедлива росія – за правду" сергій тветинський. В результаті отриманих травм пропагандист помер.