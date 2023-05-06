Утворилася вирва у півтора метри: перші кадри та подробиці з місця підриву пропагандиста Прилєпіна

Пропагандист перебуває у вкрай важкому стані

У росії нібито затримали можливого підозрюваного у замаху на ексдепутата держдуми рф, письменника — пропагандиста Захара Прилепіна, автомобіль якого сьогодні близько 10-ї години ранку підірвали українські партизани. В результаті потужного вибуху у нього сильно травмовані ноги, стан росіянина оцінюється як важкий.

Російські Telegram-канали активно ширять фото з місця надзвичайної події та розповідають подробиці того, що сталося. На кадрах видно, що у елітного автомобіля Audi Q7 повністю відірвало передню частину, а під нею утворилася півтораметрова вирва. За кермом перебував водій Олександр, до речі, громадянин України. Водночас Прилєпін, попередньо, сидів на задньому сидінні. Доньку письменник висадив на дачі за кілька хвилин до події.

Крім того, як пише Readovka, посилаючись на слова офіційної представниці російського міністерства внутрішніх справ ірину вовк, силовикам вдалося затримати можливого підозрюваного у замаху на Прилепіна. Також зазначається, що слідчий комітет вже кваліфікував підрив автівки пропагандиста як теракт.

Нагадаємо, що автомобіль Audi Q7, на якому пересувався відомий письменник Захар Прилєпін, було підірвано 2,5-кілограмовим пристроєм із тротилом у Нижньогородської області. Відповідальність за скоєне взяла на себе організація "Атеш" (військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Херсонській області на міні підірвався відомий пропагандист сергій тветинський, який нібито віз на фронт гуманітарку для російських мобілізованих.