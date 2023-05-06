Образовалась воронка в полтора метра: первые кадры и подробности с места подрыва пропагандиста Прилепина

Пропагандист находится в крайне тяжелом состоянии

В россии якобы задержали возможного подозреваемого в покушении на экс-депутата госдумы рф, писателя — пропагандиста Захара Прилепина, автомобиль которого сегодня около 10 часов утра взорвали украинские партизаны. В результате мощного взрыва у него сильно травмированы ноги, состояние россиянина оценивается как тяжелое.

Российские Telegram-каналы активно распространяют фото с места чрезвычайного происшествия и рассказывают подробности происшедшего. На кадрах видно, что у элитного автомобиля Audi Q7 полностью оторвало переднюю часть, а под ней образовалась полутораметровая воронка. За рулем находился водитель Александр, кстати, гражданин Украины. В то же время Прилепин, предварительно, сидел на заднем сидении. Дочь писатель высадил на даче за несколько минут до происшествия.

Кроме того, как пишет Readovka, ссылаясь на слова официальной представительницы российского министерства внутренних дел Ирину Волк, силовикам удалось задержать возможного подозреваемого в покушении на Прилепина. Также отмечается, что следственный комитет уже квалифицировал подрыв автомобиля пропагандиста как теракт.

Напомним, что автомобиль Audi Q7, на котором передвигался известный писатель Захар Прилепин, был взорван 2,5-килограммовым устройством с тротилом в Нижегородской области. Ответственность за совершенное взяла на себя организация "Атеш" (военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсонской области на мини взорвался известный пропагандист Сергей Тветинский, который якобы вез на фронт гуманитарку для российских мобилизованных.