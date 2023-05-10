По Израилю нанесен массированный ракетный удар: видео и подробности

Известно об одном пострадавшем

Израиль в очередной раз оказался под массированными обстрелами. По территории страны из Сектора Газа выпущено порядка 60 ракет. Воздушные цели успешно перехватывает израильская ПВО "Железный купол".

Так, сегодня, 10 мая, сирена ПВО прозвучала в Ашкелоне, Ган-Явне, Сдероте и других населенных пунктах Западного Негева. Об этом сообщает Israel Info.

Зафиксирован один прилет в Сдероте. В результате происшествия был поврежден дом.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. А в Ашдоде во время обстрела ранения получила 60-летняя женщина.

В материале указывается, что это первый ответ террористических организаций после ликвидации 9 мая трех командиров военного крыла Исламского джихада в секторе Газа.

Отмечается, что палестинцы начали обстрел в ответ на израильскую операцию "Щит и стрела", которая была начата в ночь на 9 мая. В ходее нее были нанесены удары по 10 цехам по производству оружия и военным объектам, принадлежащим "Исламскому джихаду". Израильская армия наносила удары по истребителям и вертолетам.

В том числе бомбардировкам подвергся цех по производству оружия в Хан-Юнисе и объект, на котором производился цемент для строительства подземных туннелей, используемых при осуществлении террористической деятельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 мая Израиль подвергся массированному обстрелу из Сектора Газа. Вскоре было опубл ковано видео ответного удара.