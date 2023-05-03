Израиль подвергся массированному обстрелу из Сектора Газа: появились видео ответного удара

В ходе дневной атаки в Израиле пострадали по меньшей мере 7 человек

Армия обороны Израиля нанесла удары по Сектору Газа после того, как оттуда было запущено не менее 25 ракет.

Об этом проинформировала пресс-служба вооруженных сил страны в Telegram.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", — говорится в сообщении.

Других деталей там предоставлять не стали. Однако более подробно ситуацию описал военный аналитик и офицер армии Израиля Игаль Левин в своем telegram-канале.

По его словам, со стороны Сектора Газы было выпущено не менее 70 ракет, а в ответ Израиль совершил авианалет на объекты поддерживаемых Ираном боевиков. При этом сообщалось также о попытках сбить самолеты с помощью переносных зенитных комплексов.

Стоит отметить, что днем по территории страны было запущено по меньшей мере 25 ракет, две из которых упали на территории города Сдерот: одна — в строительную площадку, другая — во двор жилого дома. Вследствие обстрела по меньшей мере 7 человек получили ранения.

Напомним, что в начале апреля в Израиле уже произошел теракт. Тогда мужчина направил свой автомобиль в толпу людей и устроил стрельбу.