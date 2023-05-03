Ізраїль зазнав масованого обстрілу із Сектору Газа: з’явилися відео удару у відповідь

Під час денної атаки в Ізраїлі постраждали щонайменше 7 людей

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по Сектору Газа після того, як звідти було запущено щонайменше 25 ракет.

Про це проінформувала пресслужба збройних сил країни Telegram.

"Армія оборони Ізраїлю зараз завдає ударів по сектору Газа. Подробиці будуть", - йдеться в повідомленні.

Інших деталей там надавати не стали. Проте докладніше ситуацію описав військовий аналітик та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін у своєму telegram-каналі.

За його словами, з боку Сектору Гази було випущено не менше 70 ракет, а у відповідь Ізраїль здійснив авіаналіт на об’єкти бойовиків, що підтримуються Іраном. Також повідомлялося про спроби збити літаки за допомогою переносних зенітних комплексів.

Варто зазначити, що вдень по території країни було запущено щонайменше 25 ракет, дві з яких впали на території міста Сдерот: одна — на будівельний майданчик, інша — на подвір’я житлового будинку. Внаслідок обстрілу щонайменше 7 людей отримали поранення.

Нагадаємо, що на початку квітня в Ізраїлі вже стався теракт. Тоді чоловік направив свій автомобіль у натовп людей та вчинив стрілянину.