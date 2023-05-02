Львовские копы "наехали" на волонтеров из-за машин для ВСУ: больше всего задела одна фраза

В Управлении патрульной полиции Львова заявили, что волонтер могла додумать часть диалога с правоохранителями

Патрульная полиция Львовской области попала в скандал, связанный с автомобилями для ВСУ. Правоохранители оштрафовали волонтеров, которые завезли машину из-за границы и не поставили ее на учет в определенные сроки.

Историей поделилась волонтер фонда "Помоги фронту" и руководитель ячейки в ОО "Дело Громад Львов" Ульяна Дидич. По ее словам, таким образом львовские патрульные пытаются пополнить казну.

Так, волонтеры завезли в Украину б/у автомобили для фронта, которые собирались передать ВСУ сразу после ремонта. Но патрульные оштрафовали волонтеров за то, что те не поставили машины на учет в 10-дневный срок. От штрафа не спасли ни таможенная декларация с пунктом назначения, ни письмо, ни объяснение, что автомобиль был в ремонте.

"Больше всего оскорбила и задела фраза "а вы новые загоняйте, чтобы не ремонтировать". Ты, с**а, пробовал собрать деньги хотя бы на одну раздолбанную корягу?! Я злая", — написала Ульяна.

Также она добавила, что к ней обратился начальник Управления патрульной полиции Львова и заявил, что на видео с нагрудных камер полицейских нет фразы про "новые машины". В связи с этим полиция вынуждена сделать публичную коммуникацию на этот счет, чтобы ответить на все вопросы по этой теме. Но, как отметила волонтер, если бы не эта фраза, то и проблем бы никаких не было.

"Вот только бы не было этой фразы, скорее всего и сообщения не было бы, потому что именно она больше всего задела. Еще и кому, Мосе, которая десятый и второй год во Львове занимается ремонтом армейских машин", — резюмировала Ульяна Дидич.

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