Скандал с одесским военкомом: СМИ нашли у его семьи миллионы долларов, в сети волна гнева

Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов может быть долларовым мультимиллионером

Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, которого уличили в возе премиального автомобиля под видом гуманитарной помощи, попал в новый скандал.

По информации Цензор.НЕТ, семья военного комиссара является долларовыми мультимиллионерами.

Как написал главный редактор издания Юрий Бутусов, ему удалось получить доказательства того, что родные Борисова владеют недвижимостью в испанском городе Марбелья, которую приобретали за 3 960 000 евро. Также в собственности супруги военкома есть элитный автомобиль за 8 миллионов гривен.

Бутусов со ссылкой на источники в СБУ также отметил, что супруга Борисова с 2015 года имеет фирму по продаже одежды Levi`s в двух торговых центрах Киева и Львова.

"Информация о других материальных доходах семьи полковника проверяется, будем благодарны за подтвержденные материалы, готовые обнародовать позицию семьи военкома. Уверен, что если военный — офицер, то он должен во время карьеры менять должности в войсках и на административных должностях, и менять места службы.

Является ли это случайностью, что у нас можно сидеть на должностях, где несут деньги много лет в одном городе, и носить звание полковника, давно не имея никакой практики управления войсками? Хотя такой опыт для военкома был бы очень полезен. А жена одесского военкома так быстро и так мощно раскрутилась в бизнесе, что может содержать семью в отдаленном гарнизоне без каких-либо проблем", — пишет журналист.

Он добавил, что высокая коррупция в военкоматах дискредитирует мобилизацию, и этот беспорядок представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

"Возникают основания говорить, что военкомы могут проводить облавы не для того, чтобы действительно организовать системную работу с гражданами, а с целью испугать и заставить испуганных уклонистов искать возможности дать взятку… Согласно уголовным делам о даче взяток за уклонение от мобилизации в Одессе нужно заплатить в разных в структурах от 5 до 10 тысяч долларов. Чем такая позорная система отличается от государственной измены во время войны?" — отметил Бутусов.

Отреагировал на ситуацию и боец ВСУ Денис Ярославский. На своей странице в Facebook он отметил, что готов снять погоны, если одесского военкома не привлекут к ответственности.

"Если у него все это не конфискуют и он не сядет — я сниму погоны!!! Не хочу служить с такими людьми. Пока одни умирают как герои, другие е**шат капусту миллионами долларов на крови. З**бало смотреть как по 5-7 тыс долларов делают белые билеты, как дырявая коррупционная система выпускает дезертиров. Как таможня не замечает десятки миллионов долларов вывозимых элитными беженцами", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут ввести пожизненное заключение для чиновников и депутатов за коррупцию во время военного положения.