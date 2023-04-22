За коррупцию — пожизненный срок: Зеленский ответил на петицию

В Украине предложили не выпускать из тюрьмы коррупционеров

Петиция, в которой предлагается ввести пожизненное заключение для чиновников и депутатов за коррупцию во время военного положения, набрала нужное количество подписей. На нее уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Петиция № 22/179714-ЭП появилась на сайте президент 13 февраля 2023 года.

"Во время войны государственные служащие, которые обворовывают население нашего государства и наживаются на крови наших Героев, должны сидеть пожизненно. Надеюсь, что данный вид наказания приостановит хищение и наживу на жизни наших воинов", — написал создатель петиции в ее описании.

В своем ответе на петицию Зеленский обратил внимание на то, что в феврале этого года в Раде зарегистрировали законопроекты, предусматривающие усиление уголовной ответственности для государственных служащих за коррупцию во время военного или чрезвычайного положения (№ 9029 и 9049).

При этом глава государства пообещал передать парламенту "высказанные в электронной петиции".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленскому подали новую петицию по поводу выплат военным.