Возврат доплат военным в 30 тысяч: Зеленскому подали новую петицию

Появилась новая петиция по инициативе Алексея Гончаренко

Вопрос о возобновления доплат военным в размере 30 тысяч гривен "завис" в Верховной Раде, поскольку 11 апреля был внесен законопроект, заблокировавший возврат финансовых начислений. Чтобы разблокировать закон №8312, гарантирующий выплаты защитникам, на сайте представительства президента была зарегистрирована петиция с обращением в парламент по поводу возвращения доплат военным, полицейским и сотрудникам ГСЧС.

Как говорится на сайте электронных петиций, инициатором стал народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп призывает к созыву внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы разблокировать принятый законопроект, предусматривающий возврат доплат военнослужащим за счет ограничения зарплат у чиновников и госслужащих.

Автор петиции напомнил, что нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль 11 апреля подал постановление, блокирующее подписание законопроекта №8312 главой Рады и президентом.

Как отметил депутат, в стране, где четырнадцать месяцев идет полномасштабная война, главным приоритетом должны быть военные, они являются гарантом свободы и независимости. Предложение Гончаренко было зарегистрировано 17 апреля и набрало за это время более 7000 голосов из 25 тысяч необходимых.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о выплатах украинским военным на ротации.