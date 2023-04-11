В Раде заблокировали закон, возвращающий 30 тыс. грн надбавок военным: подробности

Из-за блокирующего постановления законопроект о возврате доплат военным не может быть подписан в ближайшее время

В понедельник, 10 апреля, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №8312, который предусматривает возврат военнослужащим доплат в размере 30 тысяч гривен. Но уже 11 апреля был внесен законопроект, блокирующий это решение.

Об этом сообщается на сайте ВРУ. Постановление №8312-П блокирует принятие законопроекта о возврате выплат.

Этот документ предлагает отменить решение народных депутатов о том, чтобы вернуть военнослужащим, полицейским и сотрудникам ГСЧС доплаты в размере 30 тысяч гривен.

Это означает, что в ближайшее время председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не сможет подписать закон о возврате выплат, так как в ближайшие несколько недель не планируется заседаний Верховной Рады. Теперь нужно ждать, пока парламентарии на следующем заседании ВРУ рассмотрят эту инициативу и только в случае, если она будет провалена, законопроект о возврате выплатв военным можно будет направить на подпись президенту.

Инициатором блокирующего проекта постановления стал депутат от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль. Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, Цабаля "могли купить" в Офисе президента. Народные избранник выразил убеждение, что за внесением данного постановления и соответственно блокированиемего продвижения стоит Офис президента и лично его руководитель Андрей Ермак.

"Объясняю, что произошло. Офис Президента отказывается возвращать нашим военным деньги. Поэтому они решили заблокировать вчерашнее решение Рады через своего ручного депутата и не от "слуги народа". Почему? Чтобы не было критики "Слуги" и Зеленского", — заявил нардеп в своем Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что народный депутат указал на проблему в решении Рады о возврате 30 тысяч гривен военным. Ярослав Железняк отметил, чтобы возврат надбавок сработал, необходимо вносить правки в бюджет на текущий год.