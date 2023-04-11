У Раді заблокували закон, який повертає 30 тис. грн надбавок військовим: подробиці

Через блокуючу ухвалу законопроект про повернення доплат військовим не може бути підписаний найближчим часом

У понеділок, 10 квітня, Верховна Рада України проголосувала за законопроект №8312, який передбачає повернення військовослужбовцям доплат у розмірі 30 тисяч гривень. Але вже 11 квітня було внесено законопроект, який блокує це рішення.

Про це повідомляється на сайті ВРУ. Постанова №8312-П блокує ухвалення законопроекту про повернення виплат.

Цей документ пропонує скасувати рішення народних депутатів про те, щоб повернути військовослужбовцям, поліцейським та співробітникам ДСНС доплати у розмірі 30 тисяч гривень.

Це означає, що найближчим часом голова Верховної ради Руслан Стефанчук не зможе підписати закон про повернення виплат, оскільки у найближчі кілька тижнів не заплановано засідань Верховної Ради. Тепер треба чекати, поки парламентарі на наступному засіданні ВРУ розглянуть цю ініціативу і лише у разі, якщо її буде провалено, законопроект про повернення виплат у військових можна буде направити на підпис президенту.

Ініціатором блокуючого проекту ухвали став депутат від партії "Голос", секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль. Як стверджує нардеп Олексій Гончаренко, Цабаля "могли купити" в Офісі президента. Народні обранець висловив переконання, що за внесенням цієї постанови і відповідно блокуванням її просування стоїть Офіс президента і особисто його керівник Андрій Єрмак.

"Пояснюю, що сталося. Офіс Президента відмовляється повертати нашим військовим гроші. А тому вони вирішили заблокувати вчорашнє рішення Ради через свого ручного депутата і не від "слуги народу". Чому? Щоб не було критики "Слуги" та Зеленського", — заявив нардеп у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що народний депутат вказав на проблему у рішенні Ради щодо повернення 30 тисяч гривень військовим. Ярослав Железняк зазначив, щоб повернення надбавок спрацювало, необхідно вносити правки до бюджету на поточний рік.