Рада повернула 30 тисяч доплат військовим: скільки вони діятимуть

Доплати отримуватимуть не лише військові, а й поліцейські та працівники ДСНС

Верховна Рада на засіданні у понеділок, 10 квітня, проголосувала за законопроект №8312, який передбачає повернення 30 тисяч гривень доплат українським військовослужбовцям, і не лише їм.

Як повідомляє у своєму телеграм-каналі народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, проект закону у другому читанні та загалом підтримали 277 голосами.

"За проголосували 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану", — написав він.

Окремо Гончаренко зазначив, що доплати повернули не лише військовим, а й працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівникам Національної поліції України.

Тепер, щоб цей закон набув чинності, його має підписати президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень скасували у лютому 2023 року.

У березні цього року міністр оборони України Олексій Рєзніков пояснював скасування донного виду доплат економією грошей, а також спробами дотриматись певної справедливості.