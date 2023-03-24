30 тисяч "бойових" можуть повернути не лише військовим: подробиці законопроекту

Повернення виплат допоможе мотивувати військовослужбовців і надалі виконувати свій обов’язок

Виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень, які скасували у лютому 2023 року, можуть повернути. На поновлення доплат можуть розраховувати не лише військовослужбовці, а й рятувальники з поліцейськими.

Про це сказано у законопроекті, який зареєстровано у Верховній Раді за номером 9071. Авторами законопроектів виступили 20 народних депутатів, які подали законопроект на розгляд ВР.

Після того, як влада скасувала виплати у 30 тисяч гривень усім військовослужбовцям, на них можуть розраховувати лише ті, хто виконує бойові завдання на передовій. Захисників у тилу позбавлено доплат, що несправедливо, вважають автори законопроекту.

Нардепи вимагають не лише повернути доплати всім військовим, а й пропонують відновити їх для правоохоронців та рятувальників, які несуть службу у тилу. Скасування виплат демотивувало захисників, вважають народні обранці.

"Основним завданням цього законопроекту є забезпечення високої мотивації та належного рівня оплати праці осіб, які виконують обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України", – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські військові недоотримують виплати. Адвокат назвав найпоширеніші причини та розповів, як отримати гроші.