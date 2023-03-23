В Україні хочуть прибрати довічні пільги для військових: що пропонують натомість

Навіть у мирний час таку кількість пільг бюджет не в змозі компенсувати

В Україні ветерани бойових дій мають право на додаткові виплати, проте бюджету нашої країни складно справлятися із таким навантаженням. Тому у Верховній Раді пропонують скасувати довічні пільги, а натомість встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Голова комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що в Україні існує велика проблема з довічними пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. І тому низка з них не працює. Вона зазначила, що навіть у мирний час таку кількість пільг бюджет не спроможна компенсувати.

На думку Третьякової, система підтримки ветеранів із використанням коштів бюджету потребує трансформації та актуалізації відповідно до потреб ветерана.

"Концепція пропонує існуючі в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у 2-3 річну грошову стипендію/доплату до основного доходу", — каже Третьякова.

Передбачається, що розмір підтримки повинен залежати від посади військових під час війни, терміну служби, кількості виконаних бойових завдань. При цьому існує необхідність проведення опитування серед військових, чого вони насамперед потребують після демобілізації

Непрацюючі пільги, наголошує Третьякова, слід замінити на те, що справді потрібно військовим після демобілізації. Мова йде про:

державну фінансову підтримку на період адаптації до мирного життя;

реабілітації;

відпустці;

сприяння держави у досягненні бійцями економічної незалежності.

Так, усі ці процеси потребують патронату з боку держави (як Ветеранська патронатна служба) тісної співпраці з представниками фронт-офісів держави (ЦНАПи, Пенсійний фонд, органи місцевого самоврядування).

Оплачувана відпустка на 2-3 місяці необхідний для адаптації до громадянського життя з отриманням доходу лише на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби.

"За оптимістичним сценарієм через ці 2-3 місяці державної підтримки та тісної взаємодії з Ветеранською патронатною службою демобілізований військовослужбовець має мати робоче місце, дохід, стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло, здобути додаткову або часткову кваліфікацію (за потреби)" — каже вона.

Раніше ми писали, що українські ветерани можуть отримати допомогу від Червоного Хреста.