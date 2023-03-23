В Украине хотят убрать пожизненные льготы для военных: что предлагают взамен

Даже в мирное время такое количество льгот бюджет не в состоянии компенсировать

В Украине ветераны боевых действий имеют право на дополнительные выплаты, однако бюджету нашей страны сложно справляться с такой нагрузкой. Поэтому в Верховной Раде предлагают отменить пожизненные льготы, а вместо этого установить стипендии для военнослужащих после демобилизации, которые они будут получать в течение двух-трех лет.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в Украине существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. И поэтому ряд из них не работают. Она отметила, что даже в мирное время такое количество льгот бюджет не в состоянии компенсировать.

По мнению Третьяковой, система поддержки ветеранов с использованием средств бюджета нуждается в трансформации и актуализации в соответствии с потребностями ветерана.

"Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в 2-3-летнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу", — говорит Третьякова.

Предполагается, что размер поддержки должен зависеть от должности военных во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач. При этом существует необходимость проведения опроса среди военных, в чем они в первую очередь нуждаются после демобилизации

Неработающие льготы, подчеркивает Третьякова, следует заменить на то, что действительно нужно военным после демобилизации. Речь идет о:

государственной финансовой поддержке на период адаптации к мирной жизни;

реабилитации;

отпуске;

содействии государства в достижении бойцами экономической независимости.

Так, все эти процессы нуждаются в патронате со стороны государства (как Ветеранская патронатная служба) в тесном сотрудничестве с представителями фронт-офисов государства (ЦНАПы, Пенсионный фонд, органы местного самоуправления).

Оплачиваемый отпуск на 2-3 месяца необходим для адаптации к гражданской жизни с получением дохода на уровне среднего размера денежного обеспечения во время службы.

"По оптимистическому сценарию через эти 2-3 месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой у демобилизованного военнослужащего должно быть рабочее место, доход, стипендия от государства к основному доходу, медицинская защита, жилье, дополнительная или частичная квалификация (при необходимости)", — говорит она.

Ранее мы писали, что украинские ветераны могут получить помощь от Красного креста.