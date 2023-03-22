Затримка зарплати військовому: як "вибити" гроші у держави

Сбої з виплатами могут ставатися ненавмисно, а через складнощі з документообігом

Не часто, але все ж трапляються випадки, коли військовим затримують належні виплати чи неправильно нараховують зарплату. Куди потрібно звертатися і як діяти в разі затримки коштів, пояснює юрист.

Юрист Дмитро Ювдій розповів, що критичних проблем з нарахуванням зарплат військовим на державному рівні нема. Зазвичай затримки виникають з технічних причин. І вони можуть бути досить довгими.

Чому вони виникають? Збій на рівні бухгалтерії може статися через, наприклад, переведення військового з однієї частини в іншу. Або ж коли одній військовій частині передають в підпорядкування фінансове забезпечення іншої. Мова йде про переведення не однієї людини, а цілої групи військовослужбовців.

Якщо виникла така ситуація, потрібно постійно нагадувати про себе бухгалтерії, заступнику командира по фінансовій частині. Якщо ж виплат все одно нема, тоді потрібно телефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони (800 500 442) або у фінансовий департамент відомства.

Нагадаємо, 21 березня під час засідання Верховної Ради було схвалено зміни до державного бюджету на 2023 рік, які передбачають збільшення видатків на 537 млрд гривень. Значна частина цих коштів піде на потреби сфери національної безпеки та оборони, але не на підвищення зарплат військовим.