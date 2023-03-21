Рада виділила 537 мільярдів на ЗСУ: чи варто бійцям чекати на повернення виплат

Більшість коштів піде на потреби оборонки

Під час засідання Верховної Ради 21 березня було схвалено зміни до державного бюджету на 2023 рік, які передбачають збільшення видатків на 537 мільярдів гривень. Хоча 96,5% цих коштів і йдуть на потреби сфери національної безпеки та оборони, проте на підвищення зарплат військовим вони не підуть.

Як пояснила у коментарі LB, голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, в Україні зросли витрати на потреби армії, що пов’язано із двома моментами.

Перший полягає у суттєвому збільшенні кількості військовослужбовців у всіх пологах і видах військ.

"Наприклад, у рамках проєкту "Гвардія наступу" планується сформувати 8 нових бригад", — зазначила Підласа.

Другий момент полягає в тому, що у ЗСУ змінили прогнози про терміни ведення активних бойових дій, які, як очікується, триватимуть до кінця року.

Подібну інформацію також оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, який зазначив, що повернення виплат 30-100 тисяч поки що не передбачено.

"Але там передбачені гроші на виплату окладів (підвищених), а також додаткова винагорода — 30-100 тисяч до 1 вересня. Там є ці гроші. Більшого там немає", — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові мають право на отримання компенсації від держави за оренду житла. Розмір виплати залежатиме одразу від кількох факторів.