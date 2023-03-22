Задержка зарплаты военному: как "выбить" деньги у государства

Сбои с выплатами могут происходить ненамеренно, а из-за сложностей с документооборотом

Не часто, но все же случаются случаи, когда военным задерживают надлежащие выплаты или неправильно начисляют зарплату. Куда следует обращаться и как действовать в случае задержки средств, объясняет юрист.

Юрист Дмитрий Ювдий рассказал, что критических проблем с начислением зарплат военным на государственном уровне нет. Обычно задержки возникают по техническим причинам. И они могут быть достаточно длинными.

Почему они возникают? Сбой на уровне бухгалтерии может произойти из-за, например, перевода военного из одной части в другую. Или когда одной воинской части передают в подчинение финансовое обеспечение другой. Речь идет о переводе не одного человека, а целой группы военнослужащих.

Если возникла такая ситуация, нужно постоянно напоминать о себе бухгалтерии, заместителю командира по финансовой части. Если выплат все равно нет, тогда нужно звонить на горячую линию Министерства обороны (800 500 442) или в финансовый департамент ведомства.

Напомним, 21 марта во время заседания Верховной Рады были одобрены изменения в государственный бюджет на 2023 год, предполагающие увеличение расходов на 537 млрд гривен. Значительная часть этих средств пойдет на нужды в сфере национальной безопасности и обороны, но не на повышение зарплат военным.