Рада выделила 537 миллиардов на ВСУ: стоит ли бойцам ждать возвращения выплат

Большая часть средств пойдет на нужды оборонки

Во время заседания Верховной Рады 21 марта были одобрены изменения в государственный бюджет на 2023 год, которые предусматривают увеличение расходов на 537 миллиардов гривен. Хоть 96,5% этих средств и идут на нужды сферы национальной безопасности и обороны, однако на повышение зарплат военным они не пойдут.

Как объяснила в комментарии LB, глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в Украине выросли расходы на нужды армии, что связано с двумя моментами.

Первый из них заключается в существенном увеличении количества военнослужащих во всех родах и видах войск.

"К примеру, в рамках проекта "Гвардия наступления" планируется сформировать 8 новых бригад", — отметила Пидласа.

Второй момент заключается в том, что в ВСУ изменили прогнозы о сроках ведения активных боевых действий, которые, как теперь ожидается, будут длиться до конца года.

Подобную информацию также обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, который отметил, что возвращения выплат в 30-100 тысяч пока не предусмотрено.

"Но там предусмотрены деньги на выплату окладов (повышенных), а также дополнительное вознаграждение – 30-100 тысяч до 1 сентября. Там есть эти деньги. Большего там нет", — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные имеют право на получение компенсации от государства за аренду жилья. Размер выплаты будет зависеть сразу от нескольких факторов.