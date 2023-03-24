30 тысяч "боевых" могут вернуть не только военным: подробности законопроекта

Возвращение выплат поможет мотивировать военнослужащих и дальше выполнять свой долг

Выплаты военным в размере 30 тысяч гривен, которые отменили в феврале 2023 года, могут вернуть. На возобновление доплат могут рассчитывать не только военнослужащие, но и спасатели с полицейскими.

Об этом сказано в законопроекте, который зарегистрирован в Верховной Раде под номером 9071. Авторами законопроектов выступили 20 народных депутатов, которые подали законопроект на рассмотрение ВР.

После того, как власти отменили выплаты в 30 тысяч гривен всем военнослужащим, на них могут рассчитывать только те, кто выполняет боевые задания на передовой. Защитники в тылу лишены доплат, что несправедливо, считают авторы законопроекта.

Нардепы требуют не только вернуть доплаты всем военным, но и предлагают возобновить их для правоохранителей и спасателей, которые несут службу в тылу. Отмена выплат демотивировала защитников, считают народные избранники.

"Основной задачей этого законопроекта является обеспечение высокой мотивации и надлежащего уровня оплаты труда лиц, исполняющих обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские военные недополучают выплаты. Адвокат назвал распространенные причины и рассказал, как получить деньги.