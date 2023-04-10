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Повернення доплат військовим: нардеп вказав на проблему у рішенні Ради

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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В Україні військовим повернули доплату 30 тисяч гривень Новина оновлена 10 квітня 2023, 17:21
В Україні військовим повернули доплату 30 тисяч гривень. Фото Запорізький обласний ТЦК та СП

На думку народного обранця, стверджувати однозначно, що виплати повернули, він поки не став би

Верховна Рада повернула українським військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Однак у цьому випадку є один важливий нюанс — це було зроблено завдяки зменшенню заробітних плат працівникам держпідприємств та чиновникам.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, 254 депутати проголосували за правку №48 у законопроекті №8312, які передбачає повернення виплат військовим.

"Але тут треба звернути увагу на саму виправлення: Якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплати для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)", — зазначив нардеп.

У такому випадку, на думку Железняка, щоб повернення надбавок спрацювало, необхідно вносити правки до бюджету на поточний рік.

"Навіть на 2% від запланованих витрат не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки що не так однозначно стверджував, що повернули. та посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати"", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони України уточнили, які виплати українським військовим гарантує держава.

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Військові #Гроші #Виплати #Ярослав Железняк