Повернення доплат військовим: нардеп вказав на проблему у рішенні Ради

На думку народного обранця, стверджувати однозначно, що виплати повернули, він поки не став би

Верховна Рада повернула українським військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Однак у цьому випадку є один важливий нюанс — це було зроблено завдяки зменшенню заробітних плат працівникам держпідприємств та чиновникам.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, 254 депутати проголосували за правку №48 у законопроекті №8312, які передбачає повернення виплат військовим.

"Але тут треба звернути увагу на саму виправлення: Якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплати для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)", — зазначив нардеп.

У такому випадку, на думку Железняка, щоб повернення надбавок спрацювало, необхідно вносити правки до бюджету на поточний рік.

"Навіть на 2% від запланованих витрат не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки що не так однозначно стверджував, що повернули. та посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати"", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони України уточнили, які виплати українським військовим гарантує держава.