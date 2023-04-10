Возращение доплат военным: нардеп указал на проблему в решении Рады

По мнению народного избранника, утверждать однозначно, что выплаты вернули, он бы пока не стал

Верховная Рада вернула украинским военным доплату в размере 30 тысяч гривен. Однако в этом случае есть один важный нюанс — это было сделано за счет уменьшении заработных плат работникам госпредприятий и чиновникам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, 254 депутат проголосовали за правку №48 в законопроекте №8312, которые предусматривает возвращение выплат военным.

"Но здесь нужно обратить внимание на саму правку: Если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", — отметил нардеп.

В данном случае, по мнению Железняка, чтобы возврат надбавок сработал, необходимо вносить правки в бюджет на текущий год.

"Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули. Пока правильно будет: "денежное довольствие работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/ГП ограничили до десяти размеров минимальной заработной платы"", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Украины уточнили, какие выплаты украинским военным гарантирует государство.