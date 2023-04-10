Рада вернула 30 тысяч доплат военным: сколько они будут действовать

Доплаты будут получать не только военные, но также полицейские и работники ГСЧС

Верховная Рада на заседании в понедельник, 10 апреля, проголосовала за законопроект №8312, который предусматривает возвращение 30 тысяч гривен доплат украинским военнослужащим, и не только им.

Как сообщает в своем новостной Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, проект закона во втором чтении и в целом поддержали 277 голосами.

"За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения", — написал он.

Отдельно Гончаренко отметил, что доплаты вернули не только военным, но и работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудникам Национальной полиции Украины.

В то же время, по словам нардепа Ярослава Железняка, правка "возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)".

Теперь, чтобы данный закон вступил в силу, его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, выплаты военным в размере 30 тысяч гривен отменили в феврале 2023 года.

В марте этого года министр обороны Алексей Резников объяснял отмены донного вида доплат экономией денег, а также попытками соблюсти определенную справедливость.