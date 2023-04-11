Выплаты 30 тысяч для военных "вернули". Экономии на чиновниках не хватит, нужно печатать деньги

Есть маленькая проблема – в бюджете этих денег нет, решение приняли "на бумаге"

Отмена достойных "боевых" доплат для военных, состоявшаяся в феврале 2023 года, была неприятным сюрпризом для ВСУ. Тем более это произошло по-тихому без особых объяснений.

Но вчера героем дня стал нардеп Дмитрий Разумков, внесший поправку в утвержденный Верховной Радой законопроект. Поправка позволяет вернуть премии в 30 тысяч военным и не только им.

Впрочем, есть один нюанс – в бюджете этих денег нет.

Что происходило до этого

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения россии, 28 февраля 2022 года, Кабмин пошел ва-банк и принял постановление о высоких премиях военным.

Выплаты были большими (по сравнению с премиями военных раньше, но не в масштабах конкурентных зарплат в частном секторе): дополнительные 30 тысяч грн в месяц для ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, разведки Министерства обороны, Нацгвардии и пограничников, независимо от места расположения. А для тех, кто воевал на передовой – плюс 100 тысяч гривен.

Но с 1 февраля 2023 г. порядок выплат премий изменился и стал зависеть от районов пребывания военных. "Боевые" в 100 тысяч грн оставили для тех, кто выполняет задания на передовой, семьям пленных и пропавших без вести. 30 тыс. платят тем, кто на фронте, но не участвует в боях.

Что будет сейчас: премии путем экономии на чиновниках

За поправку №48 к законопроекту №8312 депутатского объединения Дмитрия Разумкова "Умная политика" о возвращении выплат проголосовали 254 нардепа. Документ регулирует принудительное отчуждение имущества в пользу Минобороны во время действия военного положения.

Доплаты вернули независимо от задач или районов прохождения службы следующим категориям:

военным;

спасателям, пожарным и т.п. (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ГСЧС);

работникам национальной полиции.

Остаются и "боевые" в 100 тысяч для тех, кто находится на линии фронта. Курсантам ничего не возвращают.

(!) Но одновременно ограничили зарплаты высокопоставленным должностным лицам. Средства на премии планируют взять путем ограничения выплат для:

нардепов,

членов Кабмина,

прокуроров,

менеджмента госпредприятий, в частности железнодорожникам.

Их размер не должен превышать 10 минимальных зарплат, то есть это 67 тыс. грн (сейчас "минималка" — 6,7 тыс. грн).

Чтобы изменения вступили в силу, их должны утвердить председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Зеленский.

Математика не сходится

По словам нардепа Ярослава Железняка, одной только экономии на зарплатах для чиновников мало. Украина только в день на выплаты военным тратила по 2,7 млрд. грн. К тому же, скорее всего, нужно будет менять Бюджет.

"Ограничения на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит ", — говорит нардеп.

Нардеп объяснил, что нужно гораздо больше средств

Сколько денег нужно еще, чтобы поправка о выплатах в 30 тысяч была не только на бумаге?

Ориентировочная сумма, необходимая на возврат выплат 12,7 млрд грн в месяц, — это 152,4 млрд грн/год .

. Экономия от ограничения зарплат "бюджетников" — это всего 2,7-3 млрд. грн/год.

"То есть для реального, а не на бумаге, обеспечения возврата выплат нужно еще около 149 млрд. грн по году найти….или 98% от необходимой суммы", — объясняет Железняк.

Экономист Глеб Вышлинский считает, что решение было принято "в горячке первых дней войны", и с лета привело к девальвации гривны и дополнительному скачку цен.

"После последнего большого админского врезания все это узнают популисты во главе с достойным последователем ЮВТ нового поколения Дмитрием Разумковым. И вуаля — сегодня 254 голосов в Раде за возвращение надбавок всем, включая патрульную полицию в Ужгороде", — пишет Вышлинский.

Он обратил внимание, что экономия на зарплатах в госсекторе уже раз признавалась неконституционной. Это всего 2% дополнительных затрат, остальные 98% нужно напечатать.

"Привет, девальвация и инфляция… Нельзя принимать решения без нормальной процедуры анализа политики (определение проблемы и есть ли она, вариантов решения, выбора между ними). Нельзя бесконечно держать народ в сладком сиропе, потому что потом он неожиданно для всех становится очень горьким", — говорит экономист.

То есть, даже если чиновники сами не прочь увеличить выплаты военным, что является неплохой идеей, нужно еще где-то взять 98% от суммы. Это уточнила и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк:

Ольга Василевская-Смаглюк тоже соглашается, что средств чиновников на всех военных не хватит

Разумков ответил на критику

Из ответа, который Дмитрий Разумков опубликовал сегодня после шквала критики и обвинений в популизме под названием "Где взять деньги", он представил экономию на чиновниках как дополнительный вариант и еще один источник.

В остальном своем выступлении он обвиняет в нехватке средств всех остальных и вспоминает увеличение расходов на оборону. Вот его аргументы:

премии военным отменяли совсем с другими обоснованиями, и о нехватке средств не упоминалось .

. В Бюджет-2023 закладывалось финансирование всего сектора безопасности и обороны в год, в том числе – зарплаты защитникам. Бюджет принимался в ноябре 2022-го, а выплаты отменили в феврале 2023-го.

в год, в том числе – зарплаты защитникам. Бюджет принимался в 2022-го, а выплаты отменили в 2023-го. Недавними изменениями в бюджет расходы на оборону увеличены еще на 518 млрд грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные недополучают выплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Адвокат назвал самые распространенные причины и рассказал, как получить деньги.