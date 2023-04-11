Выплаты 30 тысяч для военных "вернули". Экономии на чиновниках не хватит, нужно печатать деньги
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Есть маленькая проблема – в бюджете этих денег нет, решение приняли "на бумаге"
Отмена достойных "боевых" доплат для военных, состоявшаяся в феврале 2023 года, была неприятным сюрпризом для ВСУ. Тем более это произошло по-тихому без особых объяснений.
Но вчера героем дня стал нардеп Дмитрий Разумков, внесший поправку в утвержденный Верховной Радой законопроект. Поправка позволяет вернуть премии в 30 тысяч военным и не только им.
Впрочем, есть один нюанс – в бюджете этих денег нет.
Что происходило до этого
Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения россии, 28 февраля 2022 года, Кабмин пошел ва-банк и принял постановление о высоких премиях военным.
Выплаты были большими (по сравнению с премиями военных раньше, но не в масштабах конкурентных зарплат в частном секторе): дополнительные 30 тысяч грн в месяц для ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, разведки Министерства обороны, Нацгвардии и пограничников, независимо от места расположения. А для тех, кто воевал на передовой – плюс 100 тысяч гривен.
Но с 1 февраля 2023 г. порядок выплат премий изменился и стал зависеть от районов пребывания военных. "Боевые" в 100 тысяч грн оставили для тех, кто выполняет задания на передовой, семьям пленных и пропавших без вести. 30 тыс. платят тем, кто на фронте, но не участвует в боях.
Что будет сейчас: премии путем экономии на чиновниках
За поправку №48 к законопроекту №8312 депутатского объединения Дмитрия Разумкова "Умная политика" о возвращении выплат проголосовали 254 нардепа. Документ регулирует принудительное отчуждение имущества в пользу Минобороны во время действия военного положения.
Доплаты вернули независимо от задач или районов прохождения службы следующим категориям:
- военным;
- спасателям, пожарным и т.п. (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ГСЧС);
- работникам национальной полиции.
Остаются и "боевые" в 100 тысяч для тех, кто находится на линии фронта. Курсантам ничего не возвращают.
(!) Но одновременно ограничили зарплаты высокопоставленным должностным лицам. Средства на премии планируют взять путем ограничения выплат для:
- нардепов,
- членов Кабмина,
- прокуроров,
- менеджмента госпредприятий, в частности железнодорожникам.
Их размер не должен превышать 10 минимальных зарплат, то есть это 67 тыс. грн (сейчас "минималка" — 6,7 тыс. грн).
Чтобы изменения вступили в силу, их должны утвердить председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Зеленский.
Математика не сходится
По словам нардепа Ярослава Железняка, одной только экономии на зарплатах для чиновников мало. Украина только в день на выплаты военным тратила по 2,7 млрд. грн. К тому же, скорее всего, нужно будет менять Бюджет.
"Ограничения на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит ", — говорит нардеп.
Сколько денег нужно еще, чтобы поправка о выплатах в 30 тысяч была не только на бумаге?
- Ориентировочная сумма, необходимая на возврат выплат 12,7 млрд грн в месяц, — это 152,4 млрд грн/год.
- Экономия от ограничения зарплат "бюджетников" — это всего 2,7-3 млрд. грн/год.
"То есть для реального, а не на бумаге, обеспечения возврата выплат нужно еще около 149 млрд. грн по году найти….или 98% от необходимой суммы", — объясняет Железняк.
Экономист Глеб Вышлинский считает, что решение было принято "в горячке первых дней войны", и с лета привело к девальвации гривны и дополнительному скачку цен.
"После последнего большого админского врезания все это узнают популисты во главе с достойным последователем ЮВТ нового поколения Дмитрием Разумковым. И вуаля — сегодня 254 голосов в Раде за возвращение надбавок всем, включая патрульную полицию в Ужгороде", — пишет Вышлинский.
Он обратил внимание, что экономия на зарплатах в госсекторе уже раз признавалась неконституционной. Это всего 2% дополнительных затрат, остальные 98% нужно напечатать.
"Привет, девальвация и инфляция… Нельзя принимать решения без нормальной процедуры анализа политики (определение проблемы и есть ли она, вариантов решения, выбора между ними). Нельзя бесконечно держать народ в сладком сиропе, потому что потом он неожиданно для всех становится очень горьким", — говорит экономист.
То есть, даже если чиновники сами не прочь увеличить выплаты военным, что является неплохой идеей, нужно еще где-то взять 98% от суммы. Это уточнила и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк:
Разумков ответил на критику
Из ответа, который Дмитрий Разумков опубликовал сегодня после шквала критики и обвинений в популизме под названием "Где взять деньги", он представил экономию на чиновниках как дополнительный вариант и еще один источник.
В остальном своем выступлении он обвиняет в нехватке средств всех остальных и вспоминает увеличение расходов на оборону. Вот его аргументы:
- премии военным отменяли совсем с другими обоснованиями, и о нехватке средств не упоминалось.
- В Бюджет-2023 закладывалось финансирование всего сектора безопасности и обороны в год, в том числе – зарплаты защитникам. Бюджет принимался в ноябре 2022-го, а выплаты отменили в феврале 2023-го.
- Недавними изменениями в бюджет расходы на оборону увеличены еще на 518 млрд грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные недополучают выплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Адвокат назвал самые распространенные причины и рассказал, как получить деньги.