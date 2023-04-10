С апреля без субсидий: для некоторых украинцев могут отменить выплаты

В апреле в Украине перестанут выплачивать субсидии, которые были назначены ранее. При этом некоторые граждане все же смогут получать выплаты.

Как пишет "ГазПравда", помощь от государства смогут сохранить те украинцы, которые не будут иметь долгов по коммуналке.

Профильное издание напоминает, что в апреле происходит переназначение субсидий, при котором будут проверять наличие задолженности у граждан по коммунальным платежам.

Выплат могут лишиться те, у кого есть задолженность за предоставление коммунальных услуг на срок от трех месяцев, а общая сумма долга превышает 680 гривен.

Более того, должников не только могут лишить субсидии, но и обязать вернуть ранее выплаченные денежные средства. Такой вариант возможен в случае, если должник не сообщил о возникновении обстоятельств, влияющих на пересмотр размера жилищной субсидии или право ее получать. На подачу соответствующего заявления выделяется 30 дней.

Выплаты также придется вернуть тем, кто внес в заявление о получении субсидии указаны ложные сведения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно подать заявление на получение субсидии в Украине в режиме онлайн.