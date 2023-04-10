З квітня без субсидій: для деяких українців можуть скасувати виплати

У квітні в Україні перестануть виплачувати субсидії, які було призначено раніше. При цьому деякі громадяни все ж таки зможуть отримувати виплати.

Як пише "ГазПравда", допомогу від держави зможуть зберегти ті українці, які не матимуть боргів щодо комуналки.

Профільне видання нагадує, що у квітні відбувається перепризначення субсидій, при якому перевірятимуть наявність заборгованості у громадян із комунальних платежів.

Виплат можуть позбутися ті, хто має заборгованість за надання комунальних послуг на строк від трьох місяців, а загальна сума боргу перевищує 680 гривень.

Понад те, боржників як можуть позбавити субсидії, а й зобов’язати повернути раніше виплачені кошти. Такий варіант можливий у разі, якщо боржник не повідомив про виникнення обставин, що впливають на перегляд розміру житлової субсидії чи право на її отримання. На подання відповідної заяви виділяється 30 днів.

Виплати також доведеться повернути тим, хто вніс до заяви про отримання субсидії зазначені неправдиві відомості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно подати заяву на отримання субсидії в Україні як онлайн.