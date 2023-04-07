Выплаты украинским военным на ротации: от чего они зависят

Новый порядок выплат для военных сил обороны Украины и МВД

Военнослужащие в Украине имеют право на выплату после увольнения со службы, кроме этого, определенные вознаграждения им выплачивается и во время ротации. С 1 февраля 2023 г. начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного обеспечения военным Сил обороны Украины и сотрудникам МВД.

Как рассказывает начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы полковник Олег Рогаль в комментарии "АрмияInform", выплата будет зависеть от фактического местопребывания, специфики работы и уровня сложности боевых задач военного.

Вместе с тем размер дополнительных выплат не изменился для военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Он пояснил, что подразделение, которое было на передовой, а сейчас находится на ротации, может остаться в составе группировок Сил обороны Украины или в резерве Главнокомандующего. Военные будут получать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен за выполнение специальных и боевых задач, независимо от местонахождение человека.

Отвечая на вопрос, кому сократят денежное довольствие, Олег Рогаль пояснил, что денежное вознаграждение не будет выплачиваться тем военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находящихся за пределами районов ведения боевых действий .

Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах военным на решение социально-бытовых вопросов. Есть пять оснований, по которым один раз в год государством выплачивается пособие.