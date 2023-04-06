Выплаты военным на решение социально-бытовых вопросов: какие болезни поможет лечить государство

Военным иногда приходится решать сложные проблемы и часто для этого нужны средства

Украинским военнослужащим государство гарантирует выплаты после увольнения с армии. Однако военные имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Как и кому выплачивают материальную помощь начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы полковник Олег Рогаль рассказал в комментарии "АрмияInform".

Всем военным, кроме срочников, раз в год предоставляется материальная выплата для решения социально-бытовых вопросов. Размер выплаты не должен превышать их месячное денежное обеспечение.

В месячное денежное обеспечение включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

На каких основаниях выплачивается помощь по решению социально-бытовых вопросов:

смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;

ранения при выполнении задач во время военного положения;

наличие инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме сдавшихся в плен добровольно) или ставших заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признанные без вести пропавшими;

нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВЛК), а именно:

онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия); заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит B, C; непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

Помощь выплачивается по рапорту военнослужащего из приказа командира, а командиру — приказа высшего командира по подчиненности с указанием в нем размера помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о разных финансовых выплатах военнослужащим в Украине. Размер денежного обеспечения зависит от многих факторов.