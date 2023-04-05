Выплаты военным после увольнения: что и как можно получить

Украинские военные после демобилизации имеют право на помощь и выплаты, однако не все знают, какие именно.

Украинское государство предоставляет военным социальную защиту, финансовые выплаты и компенсации, а часть из них они получают после увольнения с военной службы. К ним относятся компенсация за неполученное вещевое имущество и неиспользованный отпуск, единовременные помощи, "оздоровительные" и другие выплаты.

Юристы из правозащитной организации "Юридическая сотня" рассказали, какие выплаты военные могут получить после увольнения со службы.

Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество

Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество выплачивается военнослужащим, кроме срочников и курсантов.

Для получения компенсации необходимо получить справку о стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной Постановлением Кабмина. Справка выдается вещевой службой воинской части, рассчитывается по стоимости имущества на 1 января текущего года. Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное вещевое имущество, к которому добавить оригинал справки о его стоимости. Основанием для выплаты является приказ командира части, выдаваемого по результатам рассмотрения рапорта и в котором указывается размер денежной компенсации. Приказ является основанием для выплаты денежных средств.

Одноразовая денежная помощь

Всем военнослужащим (кроме срочников), увольняемым со службы по состоянию здоровья, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50% месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы.

Также, выплату получают военные при наличии выслуги 10 календарных лет и более, если они увольняются:

по возрасту;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

по истечению срока контракта;

в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;

из-за систематического невыполнением условий контракта командованием;

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.

Есть еще две категории военных, которые могут получить финансовую выплату в размере 25% месячной зарплаты за каждый полный год службы, при наличии стажа 10 календарных лет или более:

офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию;

другие военнослужащие (кроме срочников), которые увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;

В случае повторного увольнения с военной службы единовременная помощь выплачивается за период службы со дня последнего зачисления на службу без учета периода предыдущей службы.

Одноразовая денежная помощь мобилизованным

Военнослужащим, призванным на военную службу во время мобилизации, на особый период (военное положение) или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (военное положение) и увольняемых со службы, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячной зарплаты.

Единовременная помощь выплачивается из расчета месячного денежного обеспечения без учета дополнительных вознаграждений. К расчету помощи учитываются только полные месяцы службы после призыва во время мобилизации на особый период или по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава воинской части с указанием выслуги лет, из расчета которой выплачивается помощь.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск

Эта компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, с учетом прошлых лет, независимо от оснований увольнения.

Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск:

исходя из должностного оклада;

исходя из оклада по воинскому званию;

учитывая надбавку за выслугу лет;

учитывая ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения;

с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должностью.

Денежная помощь для оздоровления

Военнослужащим, уволенным с военной службы, имевших право на денежную помощь для оздоровления и не получивших ее в течение года, выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава с объявлением о выплате.

Размер денежной помощи для оздоровления определяется исходя из:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, куда обращаться за помощью в случае не выплат военному. В основном, это из-за технических ошибок.