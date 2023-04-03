Возвращенные из плена не могут освободиться с военной службы: как решить эту проблему

Более 70 организаций требуют у парламента безотлагательно рассмотреть законопроект №8061

В Верховной Раде уже более полугода не рассматривается законопроект №8061. Его цель — предоставить вернувшимся из плена лицам право на освобождение от военной службы и отсрочку от призыва во время мобилизации.

Проект был рекомендован Комитетом по национальной безопасности, обороне и разведке, получил положительные выводы и поддержку Министерства обороны Украины. Его принятие является необходимой для военнослужащих и военнослужащих. Однако народные депутаты откладывают его рассмотрение в сессионном зале с ноября.

Всего за год войны произошло 38 обменов пленными, благодаря чему 1800 защитников вернулись домой. Общество еще раз было свидетелем того, в каком физическом и психологическом состоянии возвращаются из плена украинские военные. Готовы ли они снова взять в руки оружие или хотят быть с семьей и проходить реабилитацию — это вопрос личного выбора. Однако законодательство не дает возможности выбрать свой путь.

Теперь более 70 организаций требуют у парламента безотлагательно рассмотреть законопроект №8061. Кроме того, в поддержку проекта уже зарегистрирована и собирает подписи петиция.

"В настоящее время законодательство не учитывает морально-психологическое состояние освобожденных из плена и дальнейшую способность выполнять служебные обязанности. Военные после обследования и реабилитации обязаны возвращаться на службу. Это противоречит международным нормам. По Женевской конвенции репатриированные лица не привлекаются к военной службе", – написано в обращении.

Почему законопроект №8061 так важен?

Во время содержания в плену военные часто подвергаются физическим и психологическим пыткам, что приводит к нарушению их здоровья.

Ранения, травмы, недостатки в питании, медицинской помощи, а также общая слабость и истощенность от длительного пребывания в неподходящих условиях – то, с чем сталкиваются пленные. У женщин, например, появляются гинекологические и гормональные проблемы, требующие длительного лечения.

Более того, после травматических событий военные испытывают сильный страх и потерю контроля над ситуацией. Именно поэтому у них развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия и другие психические проблемы, связанные с опытом плена.

Приняв закон, освобожденные военнопленные смогут вернуться к мирной жизни и профессиональному развитию без утраты своих прав и возможностей. Законопроект является проявлением уважения и поддержки людям, которые рисковали своей жизнью, защищая национальную безопасность и территориальную целостность Украины.

Это требует внимания, ведь военные могут сталкиваться с разочарованием в государственной власти, безразличием общественности и социальной изоляцией.